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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

İnsan aklının çözemediği, bilim dünyasının açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren fotoğraflar yıllar geçtikte ortaya çıkmaya başladı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 06:24
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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

Fotoğraftaki büyükanne hayaleti

Amerika'da 2009 yılının ağustos ayında yeğeninin fotoğrafını çeken küçük kız, 1990 yılında ölen büyükannesinin de fotoğrafa girdiğini görünce şok geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

19 yüzyılda ruhların fotoğraflarını çekmek fotoğrafçılıkta farklı bir dal olarak benimsenmişti. William H. Mumler 1860 yılında ruh fotoğrafçılığını literatüre geçirdi.

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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

Çift pozlama sayesinde ikinci bir kişi ya da bir nesnenin fotoğrafta belirdiğini fark etti. Bu ilginç tekniği geliştirdi ve mistik ve ruhsal boyutunu ortaya çıkardı. Böylece insanlar kaybettikleri yakınlarıyla aynı fotoğraf karesinde bir araya gelebildiler.

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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

William Hope ise bir başka ruh fotoğrafçısı. 1905 yılında 'ruh' fotoğrafları çekmeye başladı. Sonraları ise halk arasında ruhlarla iletişimde olan bir medyum olarak anılmaya başlandı. İşte William Hope'un paranormal çalışmaları..

Fotoğraf çektiren bir çiftin üzerinde görünen bir kadının kafası

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Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki ayrıntı görenleri dehşete düşürdü

Bir grup insanın başının üzerinde görünen bir adam ve küçük bir kız

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