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Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kahverengi kokarca böcekleri fındık bahçelerine zarar verip evlerin duvarlarını sardı. İlaçlamaya rağmen böceklerden kurtulamayan mahalleli, tavuk ve hindilerle de mücadele ederken, "Evlere giremez olduk" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 1

Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi'nde kahverengi kokarca böceklerinin sayısının artması, hem üreticileri hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. Fındık bahçelerinde zarara neden olan istilacı böcekler, havaların değişmesiyle birlikte barınacak yer arayarak evlerin duvarlarında ve ağaçlarda yoğunlaşmaya başladı. Mahalle sakinleri, yaklaşık iki yıldır mücadele ettikleri böceklerin bu yıl daha da çoğaldığını belirtiyor.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 2

FINDIK BAHÇELERİNDEN EVLERİN DUVARLARINA YAYILDILAR

Ana vatanı Doğu Asya olan kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında tespit edildi. Başta fındık olmak üzere çok sayıda tarım ürününde verim ve kalite kaybına neden olan istilacı tür, üreticilerin önemli sorunlarından biri haline geldi.

Ferizli'nin Bakırlı Mahallesi'nde yeniden yoğun şekilde görülmeye başlayan böcekler, yalnızca tarım alanlarında değil, yerleşim yerlerinde de etkisini gösteriyor.

Evlerin dış cephelerini ve ağaçları kaplayan böcekler nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini söylüyor.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 3

İLAÇLAMA YETMEDİ, 25 HİNDİYLE MÜCADELEYE BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Ahmet Gezer, kahverengi kokarca böcekleriyle geçen yıldan bu yana mücadele ettiklerini belirterek bu yıl fındık ürününde ciddi kayıp yaşadıklarını anlattı.

Böceklerle mücadele etmek için ilaçlamanın yanı sıra tavuk ve hindi beslemeye başladığını söyleyen Gezer, "Bu kokarca böcekleriyle mücadele etmek için 20-25 adet hindi aldım, tavuklarım da var ama hayvanlar bile doydu" dedi.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 4

Fındık fiyatlarının da yaşanan zarardan etkilendiğini savunan Gezer, piyasada 180 lira olarak konuşulan ürünün kendileri tarafından 80, 90 ve 120 liraya satıldığını söyledi.

Gezer, böceklerin yeniden çoğalmasını önlemek için toplu mücadele gerektiğini vurgulayarak ruhsatlı ve uygun ilaçların kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 5

BARINMAK AMACIYLA KAPIYA DAYANDILAR

Bakırlı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Durmuş ise böceklerin geçen yıla göre daha yoğun görüldüğünü belirtti.

İki yıldır mücadele etmelerine rağmen sorunun devam ettiğini anlatan Durmuş, böceklerin bahçelerden çıkarak barınmak amacıyla evlerin çevresinde toplandığını söyledi.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 6

"FINDIĞI ÇÜRÜTTÜLER, EVLERE GİREMEZ OLDUK"

Durmuş, "Bunlar hakkında uzman olduk ama mücadele edemiyoruz. İlaçlama yapılınca da geliyorlar, biz ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Biyolojik mücadele kapsamında bölgeye samuray arıcıkları bırakıldığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını öne süren Durmuş, fındık hasadında yaşadıkları kaybı da anlattı.

Mahalle muhtarı, "İlaçlama yaptık ama fındığımızı kurtaramadık. Evlere giremez olduk" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 7

"SON BİR BUÇUK AYDA İYİCE ARTTI"

Mahalle sakinlerinden Mikail İzgi de kahverengi kokarcanın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek daha kapsamlı önlem alınmasını istedi.

Kendi evlerinin yanı sıra komşularının evlerini de ilaçlatmaya çalıştıklarını söyleyen İzgi, böcek yoğunluğunun özellikle son bir buçuk ayda arttığını ifade etti.

İzgi, "Fındık zamanında çok yoktu ama şu anda yoğun bir dönemde" diyerek böceklerin yerleşim alanlarında daha fazla görülmeye başladığını anlattı.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 8

KAHVERENGİ KOKARCA NEDEN TEHLİKELİ?

Çin, Japonya ve Tayvan'ın da aralarında bulunduğu Doğu Asya ülkelerinden dünyaya yayılan kahverengi kokarca, tarım ürünlerinin öz suyuyla beslenerek meyve ve tohumlarda şekil bozukluklarına, kalite ve verim kaybına neden olabiliyor.

Türkiye'de 2017 yılından bu yana görülen istilacı böcek, özellikle fındık üreticileri açısından önemli bir tehdit oluşturuyor.

Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila 9

Havaların serinlemesiyle kışlamak için binaların dış cephelerine ve korunaklı alanlara yönelen böcekler, yoğun olarak görüldükleri yerlerde vatandaşların yaşamını da olumsuz etkiliyor.

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