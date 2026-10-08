Önce fındık bahçelerini sonra evleri sardılar! Sakarya'da mahallelinin çaresiz kaldığı istila

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kahverengi kokarca böcekleri fındık bahçelerine zarar verip evlerin duvarlarını sardı. İlaçlamaya rağmen böceklerden kurtulamayan mahalleli, tavuk ve hindilerle de mücadele ederken, "Evlere giremez olduk" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi'nde kahverengi kokarca böceklerinin sayısının artması, hem üreticileri hem de mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. Fındık bahçelerinde zarara neden olan istilacı böcekler, havaların değişmesiyle birlikte barınacak yer arayarak evlerin duvarlarında ve ağaçlarda yoğunlaşmaya başladı. Mahalle sakinleri, yaklaşık iki yıldır mücadele ettikleri böceklerin bu yıl daha da çoğaldığını belirtiyor.

FINDIK BAHÇELERİNDEN EVLERİN DUVARLARINA YAYILDILAR Ana vatanı Doğu Asya olan kahverengi kokarca, Türkiye'de ilk kez 2017 yılında tespit edildi. Başta fındık olmak üzere çok sayıda tarım ürününde verim ve kalite kaybına neden olan istilacı tür, üreticilerin önemli sorunlarından biri haline geldi. Ferizli'nin Bakırlı Mahallesi'nde yeniden yoğun şekilde görülmeye başlayan böcekler, yalnızca tarım alanlarında değil, yerleşim yerlerinde de etkisini gösteriyor. Evlerin dış cephelerini ve ağaçları kaplayan böcekler nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini söylüyor.

İLAÇLAMA YETMEDİ, 25 HİNDİYLE MÜCADELEYE BAŞLADI Mahalle sakinlerinden Ahmet Gezer, kahverengi kokarca böcekleriyle geçen yıldan bu yana mücadele ettiklerini belirterek bu yıl fındık ürününde ciddi kayıp yaşadıklarını anlattı. Böceklerle mücadele etmek için ilaçlamanın yanı sıra tavuk ve hindi beslemeye başladığını söyleyen Gezer, "Bu kokarca böcekleriyle mücadele etmek için 20-25 adet hindi aldım, tavuklarım da var ama hayvanlar bile doydu" dedi.

Fındık fiyatlarının da yaşanan zarardan etkilendiğini savunan Gezer, piyasada 180 lira olarak konuşulan ürünün kendileri tarafından 80, 90 ve 120 liraya satıldığını söyledi. Gezer, böceklerin yeniden çoğalmasını önlemek için toplu mücadele gerektiğini vurgulayarak ruhsatlı ve uygun ilaçların kullanılmasının önemine dikkat çekti.