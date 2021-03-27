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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet: Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Berat gecesi adetli kadın ne yapmalı? Adetliyken okunacak dualar Diyanet: Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Berat gecesi adetli kadın ne yapmalı? Adetliyken okunacak dualar Af ve mağfiret kapılarının açıldığı Berat Kandili bugün idrak edilecek. Berat Kandili'nde ibadet etmek isteyen ancak özel halleri önemli geceye iştirak eden kadınlar, bu mübarek gece de nasıl ibadet edilmesi gerektiğini araştırıyor. Halk arasında regl, adet olma, hayız ve adet görme gibi çeşitli kavramlarla ifade edilen adet döneminde ibadetlerinden mahrum kalmak istemeyen kadınlar, konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Berat gecesi adetli kadın ne yapmalı? Adetliyken okunacak dualar ve çekilecek tesbihler neler? İşte adetliyken yapılacak ibadetler... Giriş Tarihi: 27.03.2021 12:54
Berat Kandili'nde adetli kadın ne yapmalı? Mübarek Berat Kandili bugün ibadetlerle ve dualarla idrak edilecek. İslam'a göre adet döneminde kadınlar bazı ibadetleri yerine getiremez. Bunun haricinde yapılabilecek bazı ibadetler de vardır. Peki, Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Berat gecesi adetli kadın ne yapmalı? Adetliyken okunacak dualar ve çekilecek tesbihler neler? İşte adetliyken yapılacak ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ADETLİYKEN YAPILACAK İBADETLER NELER?
1. Namaz kılamaz. Farz, vacip, sünnet hiçbir namazı kılmadığı gibi bunları daha sonra kaza da etmez.
2. Oruç tutmaz. Âdetli olmadığı zamanlarda tutamadığı oruçlarını ise daha sonraki günlerde güne gün kazâ eder.
3. Kur'ân-ı Kerîm'i okuyamaz, Kur'ân'a dokunamaz. Ancak gerekirse, gözüyle takip edebilir.
4. Kâbe'yi tavaf edemez.
Hayızlı bir kadın, hac ibadetini edâ ederken Kâbe'yi tavaf dışında, hacla ilgili bütün iş ve ibadetleri (menâsik) yapabilir. Haccın rüknü olan ziyaret (ifâza) tavafını yapmak üzere temizleninceye kadar Mekke'de bekler. Hanefîler'e göre hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte ceza kurbanı kesilmesi gerekir. (Bkz: Heyet, a.g.e, sh. 213)
5. Camiye veya mescide -zorunluluk yoksa- giremez. Bu konuda dört mezhep müttefiktir. Zorunluluktan kasıt, aşırı yağış, soğuk, korku vb. durumlardır.
6. Kocasıyla cinsî münasebette bulunamaz. Hayızlı kadınla cinsî münâsebette bulunmak, âyetin de açık ifadesi gereği (Bkz: el-Bakara, 222) haramdır. Böyle bir ilişkide bulunan kimsenin bu günahından tevbe ve istiğfar etmesi gerektiği gibi, belli bir miktar (ilk günlerdeki ilişki için 4,25 gr., son günlerdeki için bunun yarısı miktarda altın) sadaka vermesi de gerekli görülür. (Bkz: Heyet, a.g.e, sh. 213)
7. Secde âyeti dinlediği zaman kendisine secde vâcip olmaz.
8. Kadın âdetliyken saç ve tırnak kesebilir, vücudundan tüy koparabilir. Yalnız kimi âlimler, bunların insan vücudunun birer parçası olduğu için guslettikten sonra kesilmesini uygun görmüşlerdir.
9. Kadın âdetliyken, sağlık ve hijyen açısından, havuza ve denize girmemelidir.