Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler (Diyanet)

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesi bugün idrak ediliyor. Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bu günü ibadetlerle ve dualarla geçirecek. Kandil için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de, bu gecede hangi ibadetlerin yapılması gerektiği oldu. Diyanet'in açıklamalarına göre, merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? İşte Berat Kandili'nde yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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