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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler (Diyanet) Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler (Diyanet) Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesi bugün idrak ediliyor. Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bu günü ibadetlerle ve dualarla geçirecek. Kandil için hazırlıklar sürerken, en çok merak edilenlerden biri de, bu gecede hangi ibadetlerin yapılması gerektiği oldu. Diyanet'in açıklamalarına göre, merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? İşte Berat Kandili'nde yapılması gerekenler... Giriş Tarihi: 27.03.2021 12:09
Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zamanlardan olan üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından, af ve mağfiret kapılarının açıldığı Berat Kandili bugün idrak edilecek. Peki, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesi ne yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler neler? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?
1.
Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.
3. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.
4. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.
6. Mü'minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.
7. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli. 8. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmelidir.
9. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.