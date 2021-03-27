Reishi mantarı faydaları | Altın fiyatları yanına yaklaşamıyor! Herkes bu mantarın peşinde

Prof. Dr. Kaya kırmızı reishi mantarından ürün üretildiği zaman fiyatın daha da yükseldiğini belirterek, "Tıbbi mantarların birçoğu aynı zamanda gıda olarak da kullanılıyor. Gıda olarak kullanıldığında çok fazla üretici olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Sürümden kazanmak söz konusu oluyor. Fakat sadece tıbbi amaçla kullanılan mantarlarda fiyatlar yükseliyor. Bu mantarların satışı da zor oluyor. Gıda olarak değil de tıbbi olarak satıldığı zaman sadece ihtiyacı olanlar alıyor. En popüler mantar reishi mantarı olarak biliniyor. Toptan satış fiyatları 500 ile bin lira arasında değişiyor. Fakat bundan ürün üretilirse fiyatı çok yükseliyor. Bizim merkezimizde çay ve toz formu olarak 3 bin liraya kadar satabiliyoruz. Piyasada daha pahalıya satanlarda olabiliyor. Fiyatın üst sınırı yok" diye konuştu.