Denizde köpek dehşeti! Küçük çocuğu az kalsın parçalıyordu! Mağdurun babası konuştu: Evladımın psikolojisi bozuldu

"OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL, EVDE DEVAMLI 'BABA BANA KÖPEK SALDIRIYOR' DİYOR"

Olayla ilgili şikayette bulunacaklarını kaydeden baba Dikmen, "Şikayetçi olacağız. Dolayısıyla hastane süremiz oldu. Çocuk psikolojik olarak şu an iyi değil. Evde devamlı 'Baba bana köpek saldırıyor' diyor. İki buçuk yaşında bezden çıkmış çocuk ilk defa altını ıslattı. Çocuk için zor bir süreç, bizim için zor bir süreç. Hayvan hakları olduğu zaman herkes ayağa kalkıyor, bu dakikaya kadar benim yanıma gelen ilk sizlersiniz. İnşallah sesim duyulur, başka aileler acı çekmez. Toplu alanlarda, çocukların olduğu yerlerde köpek denize girebiliyor mu onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Trabzon'da ilk olay bu. İnşallah başka ailelerin başına gelmez" diye konuştu.

