03 Ağustos 2022, Çarşamba
Denizde köpek dehşeti! Küçük çocuğu az kalsın parçalıyordu! Mağdurun babası konuştu: Evladımın psikolojisi bozuldu
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde denizde yüzmeye çalışan 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen'in Belçika kurdu cinsi köpek tarafından ısırılması kameralara yansıdı. Baba Orhan Dikmen, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, şikayetçi olacaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:55
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