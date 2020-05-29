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Haberler Galeri İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

İstanbul'un Fethi ile ilgili sözler burada! Hazreti Muhammed (S.A.V.) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanacak. Bugüne özel bu zamana kadar bir çok söz yazıldı. İstanbul'un Fethi ile ilgili sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. İşte İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümüne özel kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 09:26
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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

İstanbul'un Fethi kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarihe, "bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan" fetih olarak geçen İstanbul'un fethi, dünya tarihi açısından en önemli olayların başında geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu Türk medeniyetine kazandırdığı dünyanın en değerli hazinelerinden İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlanıyor. Bugüne özel en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü ile ilgili kutlama mesajları...

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER

● İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

● Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

● İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Atatürk)

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İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

● Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. (Fatih Sultan Mehmet)