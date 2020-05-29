İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümü kutlama mesajları! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile ilgili resimli sözler

İstanbul'un Fethi ile ilgili sözler burada! Hazreti Muhammed (S.A.V.) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanacak. Bugüne özel bu zamana kadar bir çok söz yazıldı. İstanbul'un Fethi ile ilgili sosyal medyada paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. İşte İstanbul'un Fethi 567. yıl dönümüne özel kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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