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Haberler Galeri Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı kaç oldu? 19-20 yaş için yasak bitti mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 20 yaş altı çocuk ve gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan yeni kararları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının yaş aralığı gündeme geldi. Peki, 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:42
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Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında yeni gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına da değinen Başkan Erdoğan, yaş snırı hakkında bilgi verdi. Peki, 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak." dedi.

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Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

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Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.