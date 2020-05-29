Son dakika: 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yaş aralığı kaç oldu? 19-20 yaş için yasak bitti mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 20 yaş altı çocuk ve gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan yeni kararları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının yaş aralığı gündeme geldi. Peki, 19-20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı kaç oldu? Yaş aralığı 18'e mi düştü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL