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Haberler Galeri Çorum'da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Çorum'da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 23:30
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Çorum’da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpısması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Osmancık yolu Bayat Gediği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye İbrahim Çakmak idaresindeki 19 UM 542 plakalı otomobil ile Fatih Akman'ın kullandığı 60 ZL 208 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.


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Çorum’da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen omobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

HABERİN VİDEOSU

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Çorum’da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar İbrahim Çakmak, Havva Şimşek, Berna Güngör, Azra Güngör, Beyza Güngör, Meryem Keçeci ve Fatih Akman Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çorum’da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Çorum-Osmancık Karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Çorum’da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.