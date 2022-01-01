01 Ocak 2022, Cumartesi
Çorum'da feci kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 23:30
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