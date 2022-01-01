01 Ocak 2022, Cumartesi
Halk otobüsü devrildi! Ankara'da korkunç kaza
Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü karşı şeride geçip bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.01.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 21:46
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza