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Halk otobüsü devrildi! Ankara'da korkunç kaza

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü karşı şeride geçip bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 21:46
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza

Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HABERİN VİDEOSU

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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza

*Olay yerinden ilk görüntüler...

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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
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SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza
SON DAKİKA! Ankara halk otobüsü devrildi! Korkunç kaza