Halk otobüsü devrildi! Ankara'da korkunç kaza

Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü karşı şeride geçip bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...