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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber

İstanbul ev kira fiyatları | Megakentin kentsel dönüşümle birlikte hemen hemen her ilçesi büyük değer kazandı. Kalabalık ve Türkiye'nin en gözde şehri olması nedeniyle her yıl binlerce insan İstanbul'da yeni bir hayatın kapısını aralıyor. Rağbet arttıkça bu durum ev kira fiyatlarını da etkiledi. İstanbul'un o üç ilçesinde evi olanlar, büyük bir kazancın da sahibi oluyor. Söz konusu ilçelerde evi olanların kira getirileri, diğer ilçelerle kıyaslandığında büyük farklar oluştu.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 12:34
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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
Konut tarafından yapılan yatırımlarda kira getirisi üzerinden hesaplanan amortisman sürelerinde İstanbul'da özellikle makas giderek açılıyor. Alıcıların yatırımdan çok oturma amaçlı alım yapmasından kaynaklı il genelinde satılık konutlara olan talep diğer illere göre oldukça yüksek seviyelerde.
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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
Bu eğilim koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında da kendisini yukarı yönlü gösterdi. Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.
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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber

MAKAS AÇILIYOR
Ancak konut satışlarında ortaya çıkan bu tablonun aksine fiyatlarda yaşanan artış konut değerlerinin kira gelirine bölünerek ortaya çıkarılan amortisman sürelerindeki makasın da giderek açılmasına neden oluyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hal böyle olunca yapılacak konut yatırımın kiraya verilmesi halinde elde edilecek gelirde geri dönüşüm süresi de artıyor.

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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber

30 YILA KADAR ÇIKIYOR
Geçtiğimiz yıl verileri göz önünde bulundurulup konut yatırımında kazandıran şehirlere bakıldığında ilk 10 il arasında İstanbul yer almıyor. İstanbul'da alınacak bir konuta ödenecek rakam üzerinden elde edilecek kirada ortalama geri dönüş süresi 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu süre mega kentin ortalama amortisman süresi olarak ifade ediliyor.

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İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber
İstanbul'un ilçeleri bazında bakıldığında ise kimi ilçelerde bu oranın ortalamanın çok üzerine çıktığı görülüyor.