İstanbul kira fiyatları 2021 | O ilçelerde evi olanlara güzel haber

İstanbul ev kira fiyatları | Megakentin kentsel dönüşümle birlikte hemen hemen her ilçesi büyük değer kazandı. Kalabalık ve Türkiye'nin en gözde şehri olması nedeniyle her yıl binlerce insan İstanbul'da yeni bir hayatın kapısını aralıyor. Rağbet arttıkça bu durum ev kira fiyatlarını da etkiledi. İstanbul'un o üç ilçesinde evi olanlar, büyük bir kazancın da sahibi oluyor. Söz konusu ilçelerde evi olanların kira getirileri, diğer ilçelerle kıyaslandığında büyük farklar oluştu.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL