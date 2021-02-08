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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Çenesinde oluşan şişliği fark eden daha sonra sivilce zannedip önemsemeyen genç adam dehşeti yaşadı. Genç adam çenesindeki ağrının artmasının ardından doktora gitti. Doktor sivilce büyüklüğündeki şişliği kontrol etmeye başladı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden doktor gerçeği öğrenince dehşete düştü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 16:25
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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Çenesinde sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından doktora başvurdu. Doktorun muayene ettiği kişi hayatının şokunu yaşadı.

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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Sivilceyi kontrol eden doktor şişliğin sivilce olmadığını anladı ve işe koyuldu.

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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Genç adamın çenesinden çıkanlar ise dehşete düşürdü.

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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

İşte o anlar

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Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı