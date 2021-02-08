Çenesindeki yarayı sivilce zannetti ama gerçek dehşete düşürdü! Bakın içinden ne çıktı

Çenesinde oluşan şişliği fark eden daha sonra sivilce zannedip önemsemeyen genç adam dehşeti yaşadı. Genç adam çenesindeki ağrının artmasının ardından doktora gitti. Doktor sivilce büyüklüğündeki şişliği kontrol etmeye başladı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden doktor gerçeği öğrenince dehşete düştü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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