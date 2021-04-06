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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Korona aşısı sonrası antikor ne zaman oluşur | Kovid-19 aşısıyla ilgili önemli geli��me! En çok onlarda antikor oluştu Korona aşısı sonrası antikor ne zaman oluşur | Kovid-19 aşısıyla ilgili önemli gelişme! En çok onlarda antikor oluştu Korona aşısı sonrası antikor ne zaman oluşur | Koronavirüs aşısının oluşturduğu antikor ile ilgili Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Korona aşısı olan sağlıkçılarla yapılan araştırma, aşının sigara içmeyenler, hastalığı geçirenler ve gençlerde daha fazla antikor oluşturduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Zafer Ergül, " Aşının koruyuculuğu beklenenin üstünde çıktı. Dolayısıyla herkesin aşılanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi. Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:30 Kastamonu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Sinovac ilaç firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının etkileri üzerine çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Nilay Çöplü, AA muhabirine, yaptıkları araştırmanın sonucunun yayın aşamasında olduğunu söyledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs geçiren ve geçirmeyen gruplarda aşı yapılan sağlık çalışanlarına yönelik çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Çöplü, "
Örneklem grubumuzdan 101 kişi koronavinüs geçirmiş, 97 kişi ise geçirmemişti. Hepsi 2 doz aşı almıştı. Aşı aldıktan 2 hafta sonra grubumuzdan serum topladık. Bu kişilerin yüzde 99'unda antikor oluşmuştu. Sadece 2 kişide oluşmamıştı. Bu 2 kişi de Kovid-19 geçirmeyen kişilerdi." dedi. Aşı sonucu oluşan antikor düzeylerini incelediklerini anlatan Çöplü, şöyle devam etti: DAHA YÜKSEK DÜZEYDE ANTİKOR SENTEZLEDİ
"
Kovid geçirmiş olanlar anlamlı şekilde daha yüksek oranda antikor sentezlemişti. Sigara içmeyenler, 33 yaş altı, yani gençler daha yüksek düzeyde antikor sentezledi. Kan gruplarında AB grubunda fark görmedik ama RH pozitif olanlar negatif olanlara göre daha yüksek düzeyde antikor sentezledi. Koronavirüsü ağır semptomlu geçirenlerin daha yüksek antikor sentezlediğini gördük."
Bazı gruplar arasında anlamlı bir farkın ortaya çıkmadığını belirten Çöplü, "
Mesela kadın erkek arasında, kilo boy oranında antikor sentezlemede bir fark bulunamadı." dedi.