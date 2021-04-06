Korona aşısı sonrası antikor ne zaman oluşur | Kovid-19 aşısıyla ilgili önemli gelişme! En çok onlarda antikor oluştu

Korona aşısı sonrası antikor ne zaman oluşur | Koronavirüs aşısının oluşturduğu antikor ile ilgili Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Korona aşısı olan sağlıkçılarla yapılan araştırma, aşının sigara içmeyenler, hastalığı geçirenler ve gençlerde daha fazla antikor oluşturduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Zafer Ergül, "Aşının koruyuculuğu beklenenin üstünde çıktı. Dolayısıyla herkesin aşılanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL