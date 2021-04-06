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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Kanınız donacak! İnsan insana bunu yapar mı? 'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp kaynar su döktüler Son dakika | Kanınız donacak! İnsan insana bunu yapar mı? 'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp kaynar su döktüler Antalya'da Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36), 40 dakika boyunca dövdü. Başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurulan, vücuduna kaynar su dökülen Asrav hastaneye kaldırılırken, saldırganlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, Emine Arsav'ın da eşinden boşanmak istemediği belirtildi. Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:20
Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi.
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Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "
Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav ise boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti.
İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.
ANNE VE BABASI DA YARALANDI İhbar üzerine iş yerine gelen polis, olaya müdahale etti. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, saldırıdan haberdar olup iş yerine gelen Asrav'ın anne ve babasının motosikletine de tekme attı.
Anne ve baba Asrav motosikletten düşerek hafif yaralandı. Yaralanan Ahmet Asrav ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet ve Ahmet U., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.