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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

Bir yandan "aday yıpranmasın" diğer yandan "süreç sekteye uğramasın" diye bekleyen 6'lı koalisyon adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğinden kendi seçmeni dahi şüpheli. Peki Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimini kazanabilir mi? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, vatandaşa mikrofon uzattı. İşte yanıtlar....

A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:14
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

Uzun süredir belirlenemeyen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

Ancak bu isim ne 6'lı masada ne de sahada heyecan yarattı. Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmeni dahi seçimi kazanabileceğinden şüpheli.

A Haber vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte o yorumlar;

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işi yapabileceğini düşünmüyorum. Verdiği vaatleri yapabileceğini zannetmiyorum yıllardır zaten bir icraat yok ortada.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

- 9 kere kazanamamış 10'uncuyu nasıl kazanacak? İnsanlara vaad edilen şeyler çok ama uygulanan şey yok.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli

DEVLETİ NASIL YÖNETECEKLER?

- 50 yaşındayım 50 senedir kaybediyor ne olacak? Kendi aralarında anlaşamıyorlar ki devleti nasıl yönetecekler ben onu düşünüyorum.