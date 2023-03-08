08 Mart 2023, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için halk ne dedi? Kendi seçmeni dahi şüpheli
Bir yandan "aday yıpranmasın" diğer yandan "süreç sekteye uğramasın" diye bekleyen 6'lı koalisyon adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. 9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğinden kendi seçmeni dahi şüpheli. Peki Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimini kazanabilir mi? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, vatandaşa mikrofon uzattı. İşte yanıtlar....
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:14
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