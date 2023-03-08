İstanbul Maltepe’de korkutan manzara! Betonunda midye kabukları ortaya çıkan köprü tedirgin etti

Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirterek, "Burada ise beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım. Bunlar yapılmazsa ömürleri daha kısa olacak. Bu demir pasları temizlenecek, çaplarda eksilmeler varsa iyileştirilmesi gerekecek. Bu yapacağımız onarımlar yıpranmış yerlerin iyileştirilmesi anlamına gelir. Buralardan karotlar alınabilir, demirleri incelenebilir, çap eksilmesi varsa iyileştirme haricinde güçlendirme de yapılabilir. İyi ki burayı görmüşsünüz. Buralar elden geçirilirse ömrü uzun köprüler haline getirilir. Deprem olduğunda bu kirişlerin aşağıya düşmesi problem olur. Yüzeyi yıpransa bile sorun olmaz ama üzerindeki kirişlerin düşmemesi gerek. Burası dön etkisinden çözülmüş. Yağmur sularının tesadüf etmesiyle buz tutmasıyla dökülmüş yerler olarak görülüyor. Bu sadece soğuk havada suyun buz tutmasıyla dökülebileceği gibi tuz etkisiyle yüzey soyulmuş. Soğukta ıslanmış yerin buz tutarak parçalanmış olduğunu gösteriyor. Köprünün ana perdesinin elden geçirilip iyileştirilmesi lazım, yapılmasa zamanla demirler eksilir deprem açısından riskli duruma gelir" diye konuştu.