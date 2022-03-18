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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sonucunda can pazarı yaşandı. Yoğun duman sebebiyle üst kattaki evde mahsur kalan aile cama çıkarak nefes almaya çalıştı. Eve giren itfaiye ekipleri alevlerin içinde kalan anne, baba ve çocuğu oksijen maskesi takarak dışarı çıkardı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:11
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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

Ümraniye İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'taki dört katlı binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

İddialara göre binanın 3. katında oturan Mesut Alpcan'ın yaşadığı dairede ısıtıcının yere düşmesi sebebiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

Dairede yaşayanlar kendi olanaklarıyla çıkmayı başarırken, üst kattaki yaşayan aile yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kaldı.

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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

Yangını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

PENCEREDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın nedeniyle binayı ve üst katı kısa sürede duman kapladı. Üst katta yaşayan 3 kişilik aile yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca mahsur kaldı.