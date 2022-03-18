18 Mart 2022, Cuma
Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sonucunda can pazarı yaşandı. Yoğun duman sebebiyle üst kattaki evde mahsur kalan aile cama çıkarak nefes almaya çalıştı. Eve giren itfaiye ekipleri alevlerin içinde kalan anne, baba ve çocuğu oksijen maskesi takarak dışarı çıkardı.
Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:11
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