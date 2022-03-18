Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2 hafta önce camlarını kırıp, içeri daldığı evde karısı ve çocuklarına zarar verdiği için gözaltına alınan ve ailesi koruma altına alınan İnanç K., bu defa da evi yaktı. Emniyet güçlerinin İnanç K.'yi gözaltına almasının akabinde itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak, yangını söndürdü.