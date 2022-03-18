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Haberler Galeri  Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

 Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2 hafta önce camlarını kırıp, içeri daldığı evde karısı ve çocuklarına zarar verdiği için gözaltına alınan ve ailesi koruma altına alınan İnanç K., bu defa da evi yaktı. Emniyet güçlerinin İnanç K.'yi gözaltına almasının akabinde itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak, yangını söndürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 13:09
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Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

Olay, saat 17.00 sularında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 37 yaşındaki İnanç K., 2 hafta önce eşi B.K. ve 5 ile 11 yaş arasındaki 4 çocuğuyla kaldığı kiralık evin camlarını kırıp ortalığı birbirine kattı.

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Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

AİLE KORUMA ALTINA ALINDI

Şiddet uyguladığı 11 yıllık eşi B.K., çocuklarıyla kaçıp bir iş yerine sığındı. İnanç K. gözaltına alınıp hakkında işlem yapılırken, eşi ve çocukları koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi. Poliste uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan kaydı da bulunan İnanç K., bir süre ortalıkta görünmezken bugün evine geldi.

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Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

Poliste uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan kaydı da bulunan İnanç K., bir süre ortalıkta görünmezken bugün evine geldi.

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Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

EVLERİNİ ATEŞE VERDİ

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İnanç K., yalnız olduğu sırada eşyaları dağıtıp, evi ateşe verdi.

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Uyuşturucu bağımlısı koca boşanma kararının ardından dehşet saçmaya devam ediyor! Şimdi de evi yaktı

İhbar üzerine sevk edilen polis, İnaç K.'yi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü.