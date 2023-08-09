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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

Her yaz olduğu gibi özellikle Sapanca'daki bungalov dolandırıcılığı yine gündemde. Bbu defa dolandırıcılar açtıkları sahte hesaplarla aynı isimde başka bir firanın TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar. Aynı yöntemi kullanan dolandırıcılar Bursa'daki bir firmanın ismini kullandı ve onlarca kişiden onbinlerce lira parayı hesabına geçirdi. Ekibimizden Samed Öztaylan o dolandırıcılarla telefonda görüştü. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:56
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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

Önceden sadece ismini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlardı.

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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

Ancak şimdi TÜRSAB numarasını dahi kullanıyorlar.

BUNGALOV DOLANDIRICILARI İŞ BAŞINDA | VİDEO İZLE

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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

TÜRSAB numarasını yazdığımızda aynı isimde site çıkıyor ama sadece ismini kullanıyorlar.

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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

Telefonun ucundaki dolandırıcı kurbanını daha hızlı tuzağa düşürmek için direkt WhatsAapp'a yönlendiriyor ve ödeme istiyor.

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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

Bunu yaparken de indirimli kampanyalardan bahsederek sözde tatili daha cazip hale getiriyor.