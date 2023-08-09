Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet'i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir skandala imza attı. Kendini halktan üstün gören bir zihniyete sahip olan Arzu Sabancı, Türkiye'ye gelen Müslüman turistler üzerinden İslamiyet'i hedef aldı. Paylaşımında nefret ve ırkçılık içeren ifadeler kullanan Sabancı, "Şehrimizi işgal ettiler… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" dedi. Müslüman turistleri hedef alan paylaşıma birçok tepki gelirken, Arzu Sabancı paylaşımını silmek zorunda kaldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki çifte depremler sırasında da yine Sabancı ailesinin bir ferdi olan Suzan Sabancı Dinçer büyük bir skandala imza atmış ve Türkiye'nin yas ettiği sırada Miami'de katıldığı partiden eğlence fotoğraflarını paylaşmıştı.