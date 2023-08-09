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Haberler Galeri Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet'i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet'i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir skandala imza attı. Kendini halktan üstün gören bir zihniyete sahip olan Arzu Sabancı, Türkiye'ye gelen Müslüman turistler üzerinden İslamiyet'i hedef aldı. Paylaşımında nefret ve ırkçılık içeren ifadeler kullanan Sabancı, "Şehrimizi işgal ettiler… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" dedi. Müslüman turistleri hedef alan paylaşıma birçok tepki gelirken, Arzu Sabancı paylaşımını silmek zorunda kaldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki çifte depremler sırasında da yine Sabancı ailesinin bir ferdi olan Suzan Sabancı Dinçer büyük bir skandala imza atmış ve Türkiye'nin yas ettiği sırada Miami'de katıldığı partiden eğlence fotoğraflarını paylaşmıştı.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:55
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Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet’i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer aldı. Yaptığı çıkışlarla her kesimden tepki aldı. Ancak dün, bir skandala imza attı.

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Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet’i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Instagram'dan yaptığı paylaşımda, bu kez de ülkemize gelen turistleri hedef aldı.

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Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet’i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Her fırsatta boğaz manzaralı evinden paylaşımlar yapan Arzu Sabancı, bu kez de İstanbul'daki turist yoğunluğundan dert yandı.

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Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet’i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

MÜSLÜMAN TURİSTLERİ ŞİKAYET ETTİ!
Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından memnuniyetsizliğini dile getirdi ve paylaşımında "Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu...

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Arzu Sabancı Müslüman turistler üzerinden İslamiyet’i hedef aldı! Skandal paylaşıma tepki yağdı

Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda... Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi... Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı.