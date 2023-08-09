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Bungalov dolandırıcıları iş başında! TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar

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Giriş: 09.08.2023 10:55
Her yaz olduğu gibi özellikle Sapanca'daki bungalov dolandırıcılığı yine gündemde. Bbu defa dolandırıcılar açtıkları sahte hesaplarla aynı isimde başka bir firanın TÜRSAB numarasını da kullanıyorlar. Aynı yöntemi kullanan dolandırıcılar Bursa'daki bir firmanın ismini kullandı ve onlarca kişiden onbinlerce lira parayı hesabına geçirdi. Ekibimizden Samed Öztaylan o dolandırıcılarla telefonda görüştü. İşte detaylar...
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