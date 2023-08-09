Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

İzmir Buca'da yaşayan üniversiteli Deniz Demirbayraklı'dan gelen acı haber yakın arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Evde saçını boyarken fenalaşıp bağırdığı öne sürülen 20 yaşındaki genç kızın ölümü, gündemde 'sır ölüm' olarak yer aldı. Ölümüyle annesinin sinir krizi geçirmesine sebep olan Demirbayraklı'nın otopsi sonuçlarının çıkması bekleniyor.