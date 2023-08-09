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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

İzmir Buca'da yaşayan üniversiteli Deniz Demirbayraklı'dan gelen acı haber yakın arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Evde saçını boyarken fenalaşıp bağırdığı öne sürülen 20 yaşındaki genç kızın ölümü, gündemde 'sır ölüm' olarak yer aldı. Ölümüyle annesinin sinir krizi geçirmesine sebep olan Demirbayraklı'nın otopsi sonuçlarının çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 10:29
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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

Üniversiteli genç kız saçını boyarken fenalaştı. Acı olay İzmir Buca'da yaşandı. Yeni Asır'ın haberine göre; Ege Üniversitesi'nde okuyan Deniz Demirbayraklı (20) isimli genç kız, evinde aniden rahatsızlandı.

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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evinde fenalaşan genç kız yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan gencin ölümü, Demirbayraklı ailesini yasa boğdu.

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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

SAÇ BOYASI CANINDAN ETTİ!

Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı.
Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı.

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Üniversiteli genç kızın şaşırtan ölümü! Her şey saçını boyadığı sırada başladı

Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.