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Haberler Galeri Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı

Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı

Evinin önünde karınca yuvası olduğunu fark eden bir kişi ilginç bir deneye imza attı. Bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam karınca bulunmayan yuvaya sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 06:19
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Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı
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Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı
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Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı
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Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı
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Bu deney çok konuşuldu! Alüminyum dökülen karınca yuvasından doğal sanat çıktı