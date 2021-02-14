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15 Şubat 2021, Pazartesi
Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü
İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 23:49