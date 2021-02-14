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Haberler Galeri Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 14.02.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 23:49
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Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından ardından dün gece itibariyle başlayan kar yağışı, İstanbul genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Akşam saatlerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle kentin bir çok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de beyaza büründü.

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Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan meydanı ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü. Kimi turistler yürüyüş yaparken kimileri ise kartopu oynadı.

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Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü

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Taksim Meydanı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü