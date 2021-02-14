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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

İHA
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Giriş: 14.02.2021 23:40
Güncelleme:14.02.2021 23:41
Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ’a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.

Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.

Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.

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