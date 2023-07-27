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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Sakarya'nın Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde vatandaşın ekinlerine dadanan domuz sürüsü mahalleliyi tedirgin ediyor. Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şu ana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum. Ama şu anda yaşadığımız evin kenarına kadar geliyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:24
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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde iddiaya göre aç kalan domuz sürüsü akşam saatlerinde mahalleye gelerek, vatandaşların ekinlerine zarar veriyor.

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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Mahalle halkı, daha önceki yıllarda yaşanmayan bu durumun sebebini ise dağlarda meyvenin tükenmesine bağlıyor. Mahalleye dadanan domuz sürüsü, mısır, patates, fasulye gibi ürünleri tüketerek zarar veriyor.

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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Akşam saatlerinde sokağa çıkamaya korkan mahalle halkı, domuz sürüsünün kendilerine saldırmasından endişe ediyor.

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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

"DOMUZ SÜRÜSÜ AKŞAMLARI DIŞARIYA ÇIKARKEN SALDIRIR DİYE KORKUYORUZ"

Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şuana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum.

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Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Ama şuanda yaşadığımız evin kenarına kadar geliyorlar. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yoktu mahallemizde. Diğer komşularımızın da bahçelerine girmiş.