Bir mahalle diken üstünde! Her gece aynı kabus: Sokağa çıkmaya korkuyoruz

Sakarya'nın Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde vatandaşın ekinlerine dadanan domuz sürüsü mahalleliyi tedirgin ediyor. Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şu ana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum. Ama şu anda yaşadığımız evin kenarına kadar geliyorlar." dedi.