Beyşehir Gölü'nde masal gibi görüntüler! Herkes oraya akın ediyor

Konya'da, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyısı, sıcaklığın eksi 10 dereceye düşmesiyle dondu. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı kesimi değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir'' dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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