Mobil bankacılık işlemlerinde yeni dönem! Artık uzaktan hesap açılabilecek

DAHA HIZLI VE RAHAT

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve işgücünden tasarruf edilmesi imkânı doğacak.