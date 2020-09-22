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22 Eylül 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mobil bankacılık işlemlerinde yeni dönem! Artık uzaktan hesap açılabilecek Mobil bankacılık işlemlerinde yeni dönem! Artık uzaktan hesap açılabilecek
Temassız işlemlerin arttığı ve mobil bankacılığın en yüksek rakamlarına ulaştığı finans sektöründe yeni bir dönem başladı. Artık uzaktan kimlik doğrulamasıyla müşteri olunabilecek ve ıslak imza zorunluluğu ortadan kalkacak.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 09:10
Kovid-19 ile daha da önemli hale gelen uzaktan erişimde yeni bir döneme giriliyor. Artık bankada hesap açmak için şubeye gidip sayfalarca doküman imzalamak gerekmeyecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı. Buna göre, gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek. DAHA HIZLI VE RAHAT
Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve işgücünden tasarruf edilmesi imkânı doğacak.
Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kâğıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.
2021 YILBAŞINDA BAŞLAYACAK
Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.