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Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler

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Giriş: 22.09.2020 10:43
Güncelleme:22.09.2020 11:31
Dün itibariyle okul öncesi ve 1.sınıflar için ders zili çaldı. Onlar okulda yüz yüze bir çoğu da evden uzaktan eğitim alacaklar. Peki okul çağındaki çocuklar özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde nasıl beslenmeli? Neler yemeli? Neler yememeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocukların beslenme çantasında hangi besinler olmalı? A Haber muhabiri Pınar Özenç, canlı yayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral'a sordu. Meral anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Dün itibariyle okul öncesi ve 1.sınıflar için ders zili çaldı. Onlar okulda yüz yüze bir çoğu da evden uzaktan eğitim alacaklar. Peki okul çağındaki çocuklar özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde nasıl beslenmeli? Neler yemeli? Neler yememeli? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Çocukların beslenme çantasında hangi besinler olmalı? A Haber muhabiri Pınar Özenç, canlı yayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülşen Meral'a sordu. Meral anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Beslenme çantasında hangi besinler olmalı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Anne ve babalara önemli tavsiyeler BESLENME ÇANTASINDA HANGİ BESİNLER OLMALI? BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR? ANNE VE BABALARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

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