Başak Cengiz'in samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu

Türkiye 28 yaşında vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri Türkiye'nin boğazını düğümledi. Katil Can Göktuğ Boz'un avukatı 'akli dengesi yerinde değil' dese de Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora göre Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebinin kabulüne, sanığın kullandığı ilacın etkisi bakımından uzman tarafından rapor aldırılmasına, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebinin de kabulüne karar vererek ertelediği duruşma bugün görüldü. Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.