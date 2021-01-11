11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?

Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?

Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul'da kuraklık tehlikesi baş göstermeye başladı. İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar 8 günlük daha su kazandırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 13:00
  • 1
  • 30
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan 2 günlük yağış susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Hafta sonu etkili olan yağışlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı.
  • 3
  • 30
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün 21.13 seviyesine çıktı.
  • 4
  • 30
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Öte yandan, Meteoroloji İstanbul'da yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.
  • 5
  • 30
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü.