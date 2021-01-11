HaberlerGaleriBarajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Sağanak yağış ne kadar etkili oldu?
Barajların doluluk oranı son dakika | İstanbul barajlarındaki son durum | Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle İstanbul'da kuraklık tehlikesi baş göstermeye başladı. İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar 8 günlük daha su kazandırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.