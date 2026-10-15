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Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Geleneksel ahşap evleri ve doğal bitki örtüsüyle dikkati çeken Maden köyünde oluşan sonbahar manzarası dronla havadan görüntülendi. Çevre illerden gelen doğaseverler bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 1

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçedeki ağaçların yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına dönüştü.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 2

Geleneksel ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Maden köyünde oluşan sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 3

ŞAVŞAT'TA SONBAHAR RENKLERİ

Şavşat'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ormanlardaki ağaçlar renk değiştirmeye başladı.

Sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen bitki örtüsü, bölgede seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu.

Sonbaharın renkleri ilçenin doğal dokusu ve geleneksel mimarisiyle birleşti.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 4

MADEN KÖYÜNDE RENK CÜMBÜŞÜ

Şavşat'a bağlı Maden köyü, sonbaharın farklı renklerini bir arada sunan noktalar arasında yer aldı.

Bölgedeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, köyün geleneksel ahşap evleriyle bütünleşti.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 5

DOĞASEVERLER ŞAVŞAT'A GELDİ

Sonbaharın oluşturduğu doğal manzaraları görmek isteyen doğaseverler de çevre illerden Şavşat'a geldi.

Ziyaretçiler, ilçenin sonbahar renklerine bürünen doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbahar renkleri: Maden köyünden eşsiz manzaralar 6

SONBAHAR MANZARASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sonbaharın hakim olduğu Maden köyü dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, renk değiştiren ağaçların arasında yer alan geleneksel ahşap evler ile köyün doğal dokusu dikkati çekti.

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