Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti

İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Öte yandan polisin yaptığı araştırma korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı. Bu kanlı olayın bir kişi tarafından planlandığı tespit edildi, kimliği ise şaşkına çevirdi. İşte sır perdesini aralayan detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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