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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti

İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Öte yandan polisin yaptığı araştırma korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı. Bu kanlı olayın bir kişi tarafından planlandığı tespit edildi, kimliği ise şaşkına çevirdi. İşte sır perdesini aralayan detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:54
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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti

Geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşanan gasp dehşetinin yankıları sürüyor. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti
Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı.
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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti

TÜM DELİLLER İNCELENDİ

Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti

OLAYIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ; 3 GASPÇIDAN DAHA FAZLASI

Peki soruşturmada hangi detaylar incelendi ve bu noktaya nasıl gelindi? Öncelikle olay yeri ve çevresindeki birçok kamera, telefon, şirketin giriş-çıkış kaydı gibi birçok detay özenle incelendi.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor! Kimliği şoke etti
3 milyon lirayı alıp kayıplara karışan gaspçıların kurşunuyla hayatını kaybeden Sibel Koçan'ın holdinge geldiği araçta 7 milyon lira civarında bir meblağ daha bulunduğu belirlendi. Bu olayın görünen yüzüydü.