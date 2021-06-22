22 Haziran 2021, Salı
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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...
Ülkemizde çoğunlukla salatalara katılarak tüketilen ve garnitür olarak yemeklere de katılan maydanozun içerdiği besin değerleri sayesinde adeta şifa dağıtıyor. Uzmanlar, maydanoz tüketenlerin saplarını çöpe atmak yerine değerlendirmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Maydanoz saplarının en az çiçek kısmı kadar faydalı olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 16:01
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