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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

Ülkemizde çoğunlukla salatalara katılarak tüketilen ve garnitür olarak yemeklere de katılan maydanozun içerdiği besin değerleri sayesinde adeta şifa dağıtıyor. Uzmanlar, maydanoz tüketenlerin saplarını çöpe atmak yerine değerlendirmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Maydanoz saplarının en az çiçek kısmı kadar faydalı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 16:01
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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun çok düşük kalorili bir besin olduğunu ifade ederek, "Kemik sağlığınız için maydanoz tüketin" dedi. Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

KAN PIHTILAŞMASI VE KEMİK SAĞLIĞI

Yüksek K vitamini içeriği ile vücutta kan pıhtılaşmasını düzenler ve güçlü kemiklerin devamlılığında rol oynar. 2 yemek kaşığı maydanozda 125 mikrogram K vitamini vardır, erkekler en az günlük 120 mikrogram ve kadınlarda en az 90 mikrogram K vitamini almalıdır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak maydanoz yemek günlük alınması gereken A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir ve potasyumu karşılamaya yardımcı olacaktır. Düşük K vitamini alımı yüksek kemik kırıklıkları ile ilişkilidir. K vitamini kalsiyum emilimini arttırıp, idrarla kalsiyum atımını azaltır. Bu sayede kemik sağlığını iyileştirir.

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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

MESANE/BÖBREK/ÜRİNER SİSTEM PROBLEMLERİNİ AZALTIR

Maydanozdaki myristicin ve apiole adlı 2 iyileştirici bileşik idrar akışını arttırmaya ve idrar yolları enfeksiyonlarını oluşturan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vücutta toksinleri zararsız hale getirir. Diüretik etkisi ile böbrek taşı ve çeşitli idrar yolu sorunlarını önlemeye yardımcıdır.

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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

İYİ BİR GÖRÜŞ SAĞLAR

Maydanoz lutein ve zeaksantin olmak üzere 2 çeşit karotenoid içerir. Bu iki antioksidan ışığın zararlı dalga boylarından gözün retina kısmını korur, bu sayede hem katarakt başlangıcını azaltmaya yardımcı olur hem de makula dejenerasyonu ( sarı nokta) oluşum riskini azaltır.

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Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Maydanoz yemek meme, sindirim sistemi, deri ve prostat gibi kanserlerin oluşum riskini azaltır. Maydanoz yüksek seviyede klorofil ve bir flavonoid olan apigenini içerir. Apigenin anti kanser özellikte olmasının yanı sıra anti inflamatuar ( iltihap karşıtı) ve antioksidandır.