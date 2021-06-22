Faydası saymakla bitmiyor! Maydanozun sapını çöp sanıp atıyoruz ama...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun çok düşük kalorili bir besin olduğunu ifade ederek, "Kemik sağlığınız için maydanoz tüketin" dedi. Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi: