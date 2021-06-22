22 Haziran 2021, Salı
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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği Serdal Gülser (43) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Zeliha Atlar (27), "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 13:41
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