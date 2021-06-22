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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği Serdal Gülser (43) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Zeliha Atlar (27), "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 13:41
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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı.

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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı.

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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.

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İnternette tanışıp sevgili olduğu adam başına açmadık bela bırakmadı! Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü

SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI
Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı.