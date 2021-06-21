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Haberler Galeri Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

Geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de meydana gelen silahlı gasp olayında SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetmişti. Polisin olaya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Koçan'ın hayatını kaybettiği silahlı gasp girişiminde 13 kişi gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında gaspa katılanlar var mı? Gözaltında olan bu 13 şüpheli gerçekleşen cinayetin ve gaspın tam olarak neresindeler? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, olaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 11:28
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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

İŞTE KORKUNÇ OLAYIN PERDE ARKASI
İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan'ın gaspçılar tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada 'saadet zinciri' şüphesi üzerinde duruluyor. SAS Holding ve Koçan'ın eski eşi ve iş arkadaşı Süleyman Aydın'ın adı daha önce saadet zinciri ile gündeme gelmişti.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

A HABER MUHABİRİ MEHMET KARATAŞ: Konuya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma devam ederken, diğer taraftan da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu gasp ve cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yapılan incelemeler neticesinde şuan itibarıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında gaspa katılanlar var mı? Gerçekleşen cinayetin ve gaspın tam olarak neresindeler? sorularının yanıtı da ilerleyen dakikalarda netlik kazanmış olacak. İfaderi alındıktan sonra 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın (40) gasp edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis olay yerinde ayrıntılı inceleme yaparken, şirket çalışanlarının ifadeleri alındı. Gaspçıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

Sibel Koçan'ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın ise Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için çalışma yürütüyor.