Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında

A HABER MUHABİRİ MEHMET KARATAŞ: Konuya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma devam ederken, diğer taraftan da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu gasp ve cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yapılan incelemeler neticesinde şuan itibarıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında gaspa katılanlar var mı? Gerçekleşen cinayetin ve gaspın tam olarak neresindeler? sorularının yanıtı da ilerleyen dakikalarda netlik kazanmış olacak. İfaderi alındıktan sonra 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

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