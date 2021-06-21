21 Haziran 2021, Pazartesi
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Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde önemli gelişme! Çok sayıda kişi gözaltında
Geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de meydana gelen silahlı gasp olayında SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetmişti. Polisin olaya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Koçan'ın hayatını kaybettiği silahlı gasp girişiminde 13 kişi gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında gaspa katılanlar var mı? Gözaltında olan bu 13 şüpheli gerçekleşen cinayetin ve gaspın tam olarak neresindeler? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, olaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 11:28
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