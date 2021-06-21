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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

İzmir'de 10 sene boyunca yaptığı hosteslik mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kuran 49 yaşındaki Nurcan Kaplan, hostes üniformasını çıkarıp çizmelerini giydi. Her hayvana ismiyle hitap edip onları elleriyle besleyen Kaplan, "Seyahat edilirken tek tip kıyafetli, bakımlı kadınlarla konuşmanın her zaman bir albenisi vardır. Ben o bakımlı olduğum durumdan ayağına çizmesini, kafasına şapkasını geçirmiş makyajsız bir duruma geçtim" dedi.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:31
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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

Çocukluğunu, hayvancılıkla uğraşan dedesinin çiftliğinde geçiren Nurcan Kaplan, hayatında radikal bir değişiklik yaparak hostesliği bırakıp hayvancılığa geçiş yaptı.

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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

Ailesiyle yurt dışında yaşarken Türkiye'ye dönme kararı alan Kaplan, bir süre Alman firmasında tercümanlık yaptı. Kaplan, 1994 yılında gördüğü gazete ilanının ardından hosteslik için başvuruda bulundu. .

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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

Tam 10 yıl Adnan Menderes Havalimanında özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, iki çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından vardiyalı sistemde zorlanınca mesleği bıraktı. 5 yıl özel bir hayvancılık firmasında işletme yöneticiliği görevinde bulunan Nurcan Kaplan, işi iyice öğrendikten sonra 2015 yılında Torbalı ilçesinde bir çiftlik satın aldı.

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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

Hayvanlardan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başlayan Kaplan'ın çiftliğinde, 56 düvenin yanı sıra at ve eşek de bulunuyor. Hayvanlarına isimleri ile seslenip onları elleriyle besleyen Kaplan, hostes üniformasını çıkarıp giydiği çizmeleri ile traktör de kullanıyor.

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Aldığı kararla bambaşka bir hayatı oldu! Üniformayı çıkardı çizmelerini giydi

HOSTESLİĞİ BIRAKTI, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Hayvanlarla iç içe bir çocukluk geçirdiğini belirten Kaplan, "Çiftçilik zaten ailemizde olan bir meslekti. İdealimde hep bir çiftliğimin olması ve hayvancılıkla uğraşmak vardı. Ancak bunu gerçekleştirememiştim. Ailemle bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldim. Alman bir firmanın tercümanlığını yaparken gazetede bir ilan gördüm ve hemen hosteslik için müracaat ettim. 10 yıl hosteslik yaptım. Evlenip çocuklarım dünyaya geldikten sonra vardiyalı çalışmak çok zor geldi. Toprağa geri dönmek istedim ve bir çiftlik satın aldım. Ardından hayvanlarımı aldım. Zor ve meşakkatli bir süreçti. Kadın olduğum için başlarda zorlandım. Özel bankalardan kredi çekerek hayvancılığa başladım ama bu işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.