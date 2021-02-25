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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Antalya'da sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi Antalya'da sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da akaryakıt istasyonunun yıkama alanında tamir edilirken sürücüsüz şekilde geri geri harekete geçen traktör ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
Durdurulamayan traktör 3 otomobile çarpıp yola çıktı ve palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredekiler panik halinde traktörü durdurmaya çalışırken yoldan geçen iki çocuk ise panik içinde kaçarak uzaklaştı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi. Giriş Tarihi: 25.02.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:01
Olay, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sahibinin istasyonu yıkama alanı içinde çalışır haldeyken motor aksamındaki dişlilerini
tamir etmeye çalıştığı traktör bir anda harekete geçti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesut Çetin'e ait 07 YE 092 plakalı geri viteste takılı olan traktör önce yıkamadaki bir araca çarptı ardından istasyonda bekleyen iki araca da hasar veren traktör önüne çıkan araçları çarpıp kenara savurarak yola indi.
O anda herhangi bir aracın yoldan geçmemesi herhangi bir yaralanma ya da ölümlü kazaya engel olurken
traktör refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Traktörün yıkama alanının hemen yakınındaki benzin pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN "HEPİMİZ ŞOKA GİRDİK" Olayda yakıma işyerinin sahibi ve zarar gören araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Kocamış, "Traktörün dişlilerinde arıza varmış sahibi onunla uğraşıyordu. Ayağını debriyajdan kaçırdı ve traktör kendi kendine hareket etti. Yıkamada bir araca ve bizim araca çarpıktan sonra yola çıktı. Hepimiz şoka girdik bir şey yapamadık dedi. OLAY ANI GÜVELİK KAMERASINDA Akaryakıt istasyonunda yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Traktörün bir anda hareket etmesi, önce yıkamadaki bir araca çarpması, ardından park halindeki diğer araçlara çarpıp yola çıkması, ağaca çarparak durması saniye saniye kaydedildi.