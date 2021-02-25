25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hafta sonu kampanyalarını merak eden ŞOK müşterileri, internet üzerinden güncel indirimleri araştırıyor. 50" Full HD Android Smart Led TV, TV Ünitesi, TV Askı Aparatı, Kablosuz Görüntü&Ses Aktarıcı, HDMI Kablo, Everpad 7" Tablet, Oyuncu Çalışma Masası, Oyuncak Çeşitleri gibi birçok kategoriden ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK 26 Şubat indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 26 Şubat - 02 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 17:21
  • 1
  • 19
ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Heyecanla beklenen hafta sonu kampanyaları bu katalog ile birlikte belli oldu. Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Sizde indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

50'' Full HD Android Smart Led TV

• Smart - Android
• SPDIF Optik ses çıkışı
• Kablosuz görüntü aktarımı
• DVB-T2/C/S2 Yayın desteği
• 2 x USB (Media player)
• 3 x HDMI
• 2 x 8 W Ses çıkışı
• klavye & mouse ile kullanım imkanı
• Stok 3000 adet

  • 3
  • 19
ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

TV Ünitesi

•Genişlik: 150 cm
•Derinlik: 30cm
•Yükseklik: 44 cm
•Demonte teslim edilir
• Kurulum ekipmanları dahildir
•Gold PVC bant kaplama

  • 4
  • 19
ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

TV Askı Aparatı

• 32'' - 55'' arası • Stok 7.000 adet

Kablosuz Görüntü& Ses Aktarıcı

•1080p çözünürlüğe kadar destekler •HDMI erkek konnektör •Kablosuz •İOS, Android, Windows ile uyumlu •Stok 8.000 adet

HDMI Kablo

• Stok16.000 adet

  • 5
  • 19
ŞOK hafta sonu kampanyaları belli oldu! 26 Şubat - 02 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Kablosuz Mouse

• Optik mouseï 1600 dpı • Stok 32.000 adet

20.000 Mah Powerbank

•Micro USB Giriş • Type-C Giriş• 2 x USB Çıkış • Li-Polymer batarya • Stok 20.000 adet

Kablosuz Multimedya Klave + Mouse Set

KM-7500• 2.4G Hz Kablosuz frekans • Türkçe Q klavye • 8-10 Metre çalışma aralığı Tak Çalıştır kullanım • Stok 8.000 adet