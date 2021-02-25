Antalya'da sürücüsüz traktör dehşet saçtı! 3 araca çarptıktan sonra durabildi

Antalya'da akaryakıt istasyonunun yıkama alanında tamir edilirken sürücüsüz şekilde geri geri harekete geçen traktör ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Durdurulamayan traktör 3 otomobile çarpıp yola çıktı ve palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredekiler panik halinde traktörü durdurmaya çalışırken yoldan geçen iki çocuk ise panik içinde kaçarak uzaklaştı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sahibinin istasyonu yıkama alanı içinde çalışır haldeyken motor aksamındaki dişlilerini tamir etmeye çalıştığı traktör bir anda harekete geçti. Mesut Çetin'e ait 07 YE 092 plakalı geri viteste takılı olan traktör önce yıkamadaki bir araca çarptı ardından istasyonda bekleyen iki araca da hasar veren traktör önüne çıkan araçları çarpıp kenara savurarak yola indi. O anda herhangi bir aracın yoldan geçmemesi herhangi bir yaralanma ya da ölümlü kazaya engel olurken traktör refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Traktörün yıkama alanının hemen yakınındaki benzin pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi.





"HEPİMİZ ŞOKA GİRDİK"

Olayda yakıma işyerinin sahibi ve zarar gören araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Kocamış, "Traktörün dişlilerinde arıza varmış sahibi onunla uğraşıyordu. Ayağını debriyajdan kaçırdı ve traktör kendi kendine hareket etti. Yıkamada bir araca ve bizim araca çarpıktan sonra yola çıktı. Hepimiz şoka girdik bir şey yapamadık dedi.



OLAY ANI GÜVELİK KAMERASINDA

Akaryakıt istasyonunda yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Traktörün bir anda hareket etmesi, önce yıkamadaki bir araca çarpması, ardından park halindeki diğer araçlara çarpıp yola çıkması, ağaca çarparak durması saniye saniye kaydedildi. Tüm bunlar yaşanırken çalışanların yaşadığı panikle, yoldan geçen iki çocuğun kaçtığı anlar da kayıtlara girdi. Yaklaşık 5 bin lira tutarında maddi hasarın yaşandığı ve kimsenin şans eseri burnunun bile kanamadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.