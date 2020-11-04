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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yürek yakan detaylar ortaya çıktı! Meğer Ayda'nın ailesi 2 haftadır... Yürek yakan detaylar ortaya çıktı! Meğer Ayda'nın ailesi 2 haftadır... Depremin simge isimlerinden küçük Ayda Gezgin, hayata tutundu. Ayda'nın 91 saat sonra enkazdan sağ çıkması, ülkede büyük sevince neden oldu. Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin ise yaşama tutunamadı. Yürekleri yakan olayda ayrıntılar gelmeye başladı. Ayda'nın anne ve babasının oturdukları binadan taşınmak için, 2 haftadır yeni ev aradıkları öğrenildi. Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 10:20 AYDA NASIL BAŞARDI? Enkazdan saatler sonra gülerek çıkan 3 yaşındaki Ayda, tüm ülkeyi sevince boğdu. Peki Ayda, 91 saat boyunca enkaz altında aç ve susuz bu kadar sağlam kalmayı nasıl başarmıştı? GALERİ DEVAM EDİYOR Recep Şalcı (AKUT Başkanı): Enkazda tamamen şans eseri küçük boşluklar oluşur. Ayda ve Elif de bu şekildeki boşluklarda kaldıkları için hayata tutunabildiler. Bu boşluklar koltuk, çekyat gibi unsurlarla oluşan yaşam alanları değil tamamen yıkılma sırasında kendiliğinden oluşan boşluklar. Ev eşyalarının bir çekeri yoktur. Hangi yüke ne kadar dayanacakları bilinemez. Eğer bina sağlamsa, yapısal sorun yoksa dolap, gardırop gibi eşyalar devrilirken masa ve koltuk sizi koruyabilir. Ama bina çöküyorsa bu malzemeler yaşam üçgeni oluşturmaz. Çünkü sadece tavan değil taban da çöküyor. Bu tür boşluklar bazen oluşur ama tamamen tesadüftür bu. Prof. Dr. Osman Bektaş (Deprem Uzmanı): Bilinçli hareket edebilmek elbette önemli ama depremde çöken yapılarda kurtuluşlar tamamen tesadüftür. Mehmet Güllüoğlu (AFAD Başkanı): Yaşam üçgeni olarak adlandırılan durumda birine ulaşmak daha kolaydır tabi. Ama bizim için önemli olan binaların sağlam olmasıdır. Orhan Parlak (Arama Kurtarma Uzmanı): Yaşam üçgeni yıkımda doğal sürecinde oluşur. İnsanın bilinçli olarak yapabileceği bir şey değildir. Yıkım anında genel olarak koltuk, çekyat gibi eşyaların etrafında oluşur. Temel kural olarak da 'çök-kapan-tutun' tedbiri tavsiye edilir.