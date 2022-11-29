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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117,4 kilogram olarak kaydedildi. Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü. İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:25
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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu.

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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi.

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Antalya sele teslim! Ağaçlar devrildi evler sular altında kaldı! Denizin rengi değişti

Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.