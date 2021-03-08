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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
Birçok besin insan vücuduna faydası olduğu kadar fazla tüketildiğinde de zarar verebiliyor. Sağlık uzmanları açıkladıkları listede yer alan besinlerin fazla tüketilmesi dahilinde beyni yavaş yavaş öldürdüğünü ifade etti. İnsan sağlığı için gerekli olan birçok besini içeren bu gıdaların fazla tüketilmemesi gerekiyor. Uzmanlar beyni öldüren besinleri tek tek açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:57
Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
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Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
ANTRİKOT
Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.
Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
İŞLENMİŞ PROTEİNLER
Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.
Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
DONDURMA
Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.
Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi
ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ
Uzun süreli şeker kullanımı
nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.