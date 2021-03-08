Bu besinler beyni öldürüyor! Uzmanlardan flaş uyarı geldi

Birçok besin insan vücuduna faydası olduğu kadar fazla tüketildiğinde de zarar verebiliyor. Sağlık uzmanları açıkladıkları listede yer alan besinlerin fazla tüketilmesi dahilinde beyni yavaş yavaş öldürdüğünü ifade etti. İnsan sağlığı için gerekli olan birçok besini içeren bu gıdaların fazla tüketilmemesi gerekiyor. Uzmanlar beyni öldüren besinleri tek tek açıkladı.