28 Ağustos 2021, Cumartesi
Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde feci kaza! Araç parçalandı sürücü ve arkadaşı olay yerinden kaçtı
Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde viraji alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atmaya başlayan otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Otomobil ise 50 metre sürüklenerek direğe vurarak durabildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 06:37
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