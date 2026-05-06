Aleyna Kalaycıoğlu’nun şikayeti sonrası rapçi Canbay’a hapis talebi

Dilekçede, rap müzik şarkıcısı olan şüpheli Vahap Canbay'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğu belirtilerek, şüpheli Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı.

Dilekçede, 19 Mart'ta şüphelinin arkadaşlarıyla birlikte bir araçla müştekinin çalışmak için gittiği stüdyo önüne gelerek beklediği kaydedildi.

Şüpheli Canbay'ın müştekiye yönelik onu sektörden sileceği ve bir daha iş yaptırmayacağı şeklinde tehditlerde bulunduğu aktarılan dilekçede, müştekinin kendisi ile görüşmek istememesine rağmen şüpheli Canbay'ın çeşitli yollardan müşteki Kalaycıoğlu'nu rahatsız ettiği öne sürüldü.

Canbay, hiçbir zaman müştekiyi piyasadan sileceğine dair bir söyleminin olmadığını, şarkılarını yapması için destek olduğunu ve müşteki Tutuş'u ısrarlı bir şekilde takip etmediğini savunarak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

İNTİHAR İDDİASI

İddianamede, 19 Mart'ta Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki vekilinin sunduğu ses kayıtlarının da incelendiği belirtilerek, bu ses kayıtlarında şüpheli Canbay'ın ağlamaklı bir ses tonuyla müşteki Kalaycıoğlu'na başkasıyla ilişkisi olup olmadığı hususunda sorular sorduğu ve intihar edeceğine yönelik söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Konuşmanın ardından şüpheli Canbay'ın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçla müşteki Tutuş'un çalışmak için gittiği stüdyonun önüne geldiği ve burada beklediği aktarılan iddianamede, saat 23.00 sıralarında ise soruşturması ayrı yürütülen Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı anlatıldı.