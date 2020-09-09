09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelemeye alındı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları Ümitcan Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Canlı yayına bağlanan Ümitcan'ın sözleri Aleyna'nın anne babasını çileden çıkardı. Canlı yayına bağlanan bir başka görgü tanığı ise, Ümitcan'ın kendisini, 'Aleyna'yı öldürdüm, sizi de öldürürüm kimsenin haberi olmaz' diye tehdit ettiğini söyledi. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 13:27
  • 1
  • 18
Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümitcan'ın şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

Bugün canlı yayına Aleyna Çakır'ın arkadaşı ve evine temizlik için yardıma giden görgü tanığı bildiklerini anlattı.

  • 3
  • 18
Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

EVİ BASIP AĞZINA SİLAH SOKTU

Aleyna Çakır'ın 24 yaşındaki ev arkadaşı Selin, canlı yayında anlattıklarıyla yürekleri sızlattı. Aleyna ile aynı evde yaşadıklarını söyleyen Selin, Ümitcan defalarda evlerine zorla girdiğini, Aleyna'nın üzerindeki tişört nedeniyle ağzına silah soktuğunu söyledi.

  • 4
  • 18
Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

"BİR GÜN BENİ ÖLDÜRECEK"

Evine temizliğe giden kadın ise bir gün Aleyna'nın yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade etti. Aleyna'nın Ümitcan'dan korktuğunu söyleyen kadın, Aleyna'nın kendisine 'Bir gün beni öldürür abla görürsün' dediğini söyledi.

VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 18
Aleyna Çakır’ın ölümündeki korkunç detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Aleyna’yı öldürdüm, sizi de öldürürüm’

"ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Aleyna Çakır'ın daha önce birlikte çalıştığı bir görgü tanığının anlattıkları ise kan dondurdu. Ümitcan'ın çalıştıkları yere defalarda gelerek Aleyna'yı darp ettiğini ve zorla parasını aldığını söyleyen görgü tanığı, genç kızın ölümünün ardından Ümitcan'ın yeniden çalıştığı yere geldiğini belirtti.