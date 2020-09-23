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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

Ankara Keçiören'de yaşadığı evinde asılmış şekilde bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken ailenin avukatı Umur Yıldırım dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmada henüz yer almaya detaylara dikkat çeken Yıldırım, adeta isyan etti. Aleyna'nın ölümünün üzerinden 3 ay geçmesine rağmen DNA sonucunun hala çıkmadığını söyleyen avukat Yıldırım, Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaların ayrıldığını belirtti. İşte Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:00
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Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

Henüz 21 yaşında olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Tüm Türkiye Aleyna dosyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, ailenin avukatı Umur Yıldırım dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

"3 AY OLDU DNA RAPORLARI ÇIKMADI"

Aleyna'nın ölümünün üzerinden 3 ay geçmesine rağmen davanın seyriyle ilgili çok önemli olan DNA raporlarının çıkmadığına dikkat çeken Yıldırım, Aleyna'nın üzerinde bulunan sperm örneklerinin de incelenmediğini belirtti.

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Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

"TELEFON KAYITLARI GÖNDERİLMEDİ"

Avukat Yıldırım, Aleyna'nın öldüğü güne ait telefon kayıtlarında da eksikler olduğuna dikkat çekti. Savcılığın Ümit Uygun'un telefon görüşme kayıtlarını talep ettiğini ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kayıtların gönderilmediği bilgisini verdi. Eksik bilgiler nedeniyle dosyanın sürüncemede kaldığını belirten Yıldırım, savcının kurumlar arasında yaptığı yazışmalarda da özellikle belirttiğine dikkat çekti.

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Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

"GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜ DOSYAYA EKLENMELİ"

Aleyna'nın gördüğü şiddet ve şüpheli ölümüyle alakalı olarak 2 ayrı soruşturmaya ek olarak Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün de Aleyna dosyasına eklenmesi gerektiğini, üç olayın ayrılamaz olduğunu savundu.

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Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

"ŞARTLAR OLUŞTU ARTIK TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Umur Yıldırım kamuoyunda büyük merak konusu olan Ümit Uygun'un tutuklu yargılanması konusuna da değindi. Yıldırım "Bu dosyada artık katalog suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı mevcut. Artık delilleri karartma, tanıklar üzerinde başka kurma durumu var. Her şeyden öte somut kaçma şüphesi uyandırdı. Çünkü olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırılıyor. CMK'daki tutuklama şartları bu dosyada oluştu, biz Ümit'in tutuklanmasını bekliyoruz" dedi.

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