Aleyna Çakır’ın avukatı Müge Anlı’ya konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…

"ŞARTLAR OLUŞTU ARTIK TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Umur Yıldırım kamuoyunda büyük merak konusu olan Ümit Uygun'un tutuklu yargılanması konusuna da değindi. Yıldırım "Bu dosyada artık katalog suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı mevcut. Artık delilleri karartma, tanıklar üzerinde başka kurma durumu var. Her şeyden öte somut kaçma şüphesi uyandırdı. Çünkü olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırılıyor. CMK'daki tutuklama şartları bu dosyada oluştu, biz Ümit'in tutuklanmasını bekliyoruz" dedi.