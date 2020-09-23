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Aleyna Çakır’ın avukatı konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı… - 23.09.2020

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Giriş: 23.09.2020 13:19
Güncelleme:23.09.2020 13:39
Ankara Keçiören’de yaşadığı evinde asılmış şekilde bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken ailenin avukatı Umur Yıldırım dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmada henüz yer almaya detaylara dikkat çeken Yıldırım, adeta isyan etti. Aleyna’nın ölümünün üzerinden 3 ay geçmesine rağmen DNA sonucunun hala çıkmadığını söyleyen avukat Yıldırım, Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaların ayrıldığını belirtti. İşte Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeler…
Aleyna Çakır’ın avukatı konuştu! 3 ay geçti bu sorular cevapsız kaldı…
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