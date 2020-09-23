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Müge Anlı Aleyna Çakır davasıyla ilgili konuştu: Bu davanın arkasındayım! - 23.09.2020

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Giriş: 23.09.2020 13:53
Güncelleme:23.09.2020 13:59
Aleyna Çakır olayına dünkü programda yer vermeyen Müge Anlı, konuyu bıraktığı iddialarına da cevap verdi. Sosyal medyada davayı bıraktığı için eleştirilere maruz kalan Müge Anlı, gelen tepkilere cevap verdi. Dava dosyasındaki eksiklerin tamamlanması ve savcılığın konuyla ilgili gerekli işlemleri yapmasını beklediklerini söyleyen Müge Anlı, “Tekrar söylüyorum, bıraktık sanmayın. Siz benim arkamda olduğunuz müddetçe ben de bu olayın arkasındayım.” dedi.
Müge Anlı: Bu davanın arkasındayım!
Müge Anlı: Bu davanın arkasındayım!
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