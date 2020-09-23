Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında pek çok tedbirler alındı. Bunların en başında ise sosyal mesafe ve maske kuralı geliyor. Ancak Fatih, Beyazıt'ta bulunan Çadırcılar Çarşısı'nda vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Aralarında yabancı turistlerin de olduğu kişilerin çoğu maske takmadı.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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