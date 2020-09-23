23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı

Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında pek çok tedbirler alındı. Bunların en başında ise sosyal mesafe ve maske kuralı geliyor. Ancak Fatih, Beyazıt'ta bulunan Çadırcılar Çarşısı'nda vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Aralarında yabancı turistlerin de olduğu kişilerin çoğu maske takmadı.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:07
  • 1
  • 12
Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı

Tarihi Kapalıçarşı'nın yanı başında bulunan Çadırcılar Çarşısı'na gezmek için gelen vatandaşların birçoğu kalabalığa girmelerine rağmen, koronavirüs tedbirlerine ve artan vakalara aldırış etmeyerek maskesini takmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı

Bazı vatandaşlar ise maskeyi uygun olmayan şekilde takarak kalabalığın arasında ilerledi. Turistlerin de maske kuralına dikkat etmediği görüldü.

  • 3
  • 12
Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı
  • 4
  • 12
Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı
  • 5
  • 12
Tüm uyarılara rağmen... İstanbul'da koronavirüs yok sayıldı